Volvo возглавил ТОП-10 авто удовлетворивших требования владельцев в России
Автомобили бренда Volvo возглавили ТОП-10 транспортных средств осчастлививших владельцев в России. Рейтинг, основанный на статистических данных, предоставили эксперты агентства «Автостат».
Аналитики опросили 3000 водителей разных марок, составляя уровень удовлетворенности по 11 критериям. На каждую модель, представленную на рынке России, собрано не меньше ста рецензий. Volvo, выпущенный шведским автоконцерном, набрал из 100 баллов 90,2 и уверено расположился на первой строчке рейтинга. Второе и третье места с небольшим разрывом разделили Land Rover (89,8 балла) и BMW (89,5 балла). В пятерке лидеров оказались Lexus (89,3 балла) и Audi (89,2 балла). Оставшиеся места достались Mercedes (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), Toyota (84,4) и Opel (84,3).
Эксперты оценили и мнение россиян по поводу 31 отечественной модели. Оказалось, по ним уровень удовлетворенности достигает в среднем 80,6 баллов.
Ранее сообщалось о скидках на машины Volvo.
Аналитики опросили 3000 водителей разных марок, составляя уровень удовлетворенности по 11 критериям. На каждую модель, представленную на рынке России, собрано не меньше ста рецензий. Volvo, выпущенный шведским автоконцерном, набрал из 100 баллов 90,2 и уверено расположился на первой строчке рейтинга. Второе и третье места с небольшим разрывом разделили Land Rover (89,8 балла) и BMW (89,5 балла). В пятерке лидеров оказались Lexus (89,3 балла) и Audi (89,2 балла). Оставшиеся места достались Mercedes (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), Toyota (84,4) и Opel (84,3).
Эксперты оценили и мнение россиян по поводу 31 отечественной модели. Оказалось, по ним уровень удовлетворенности достигает в среднем 80,6 баллов.
Ранее сообщалось о скидках на машины Volvo.
Автор: Джанабилова Татьяна П