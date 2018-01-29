В Новокузнецке женщина убила сожителя под хит «О боже, какой мужчина»
В Новокузнецке против женщины 49-ти лет возбудили уголовное делопроизводство, подозревая ее в убийстве своего сожителя. По данным СМИ, мужчина пострадал из-за того, что не захотел в очередной раз слушать хит «О боже, какой мужчина» певицы Натали.
Полицейские узнали, что в тот день, когда случилось убийство, женщина с сожителем выпивали. Потом мужчина ушел на кухню, чтобы сварить борщ, а подозреваемая решила послушать музыку. Она включила шлягер «О боже, какой мужчина», но когда хит прозвучал более десяти раз, сожитель попросил женщину сменить репертуар.
В итоге пара поссорилась. Не совладав с эмоциями, сожительница достала нож и ударила им мужчину несколько раз. «Обвиняемую задержали. Свою вину в злодеянии она не признала, доказывая, что сожитель совершил самоубийство», – рассказали в СУ СК по области.
Полицейские узнали, что в тот день, когда случилось убийство, женщина с сожителем выпивали. Потом мужчина ушел на кухню, чтобы сварить борщ, а подозреваемая решила послушать музыку. Она включила шлягер «О боже, какой мужчина», но когда хит прозвучал более десяти раз, сожитель попросил женщину сменить репертуар.
В итоге пара поссорилась. Не совладав с эмоциями, сожительница достала нож и ударила им мужчину несколько раз. «Обвиняемую задержали. Свою вину в злодеянии она не признала, доказывая, что сожитель совершил самоубийство», – рассказали в СУ СК по области.
Автор: Дрокина Татьяна