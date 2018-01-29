Минстрой РФ предложил вести налоговый вычет для арендаторов квартир
Минстрой РФ предложил законопроект о налоговом вычете для лиц, снимающих квартиры. Его смогут получить обладатели договоров найма помещений сроком на 11 месяцев. Никита Стасишин, замглавы ведомства, сообщил, что договор должен пройти обязательную регистрацию в Росерестре.
Арендатор, как проинформировал Стасишин, сможет получить необходимый налоговый вычет на уровне 13% от затраченных им материальных и денежных средств. В ходе круглого стола в Госдуме РФ чиновник проинформировал, что нормативные инициативы уже подготовлены. В ближайшее время их направят в думский комитет по собственности, и кроме того, в комитет по ЖКХ и жилищной политике. Речь идёт о помощи и экспертной оценке законопроекта. Нововведение, по мнению представителей Минстроя РФ, станет способствовать выведению из тени доходов, получаемых гражданами от нелегального найма жилья. С них обязательные налоги в определённые бюджеты не уплачиваются, подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время вернуть уплаченный ранее НДФЛ смогут приобретатели квартир стоимостью до 2 млн рублей (в сумме не более 260 тыс. руб.). Вычеты на покупку и последующую аренду жилья будут тесно взаимосвязаны. Вернуть налоги с найма квартиры смогут лишь наниматели, не пользовавшиеся ранее вычетом при приобретении жилых помещений.
Арендатор, как проинформировал Стасишин, сможет получить необходимый налоговый вычет на уровне 13% от затраченных им материальных и денежных средств. В ходе круглого стола в Госдуме РФ чиновник проинформировал, что нормативные инициативы уже подготовлены. В ближайшее время их направят в думский комитет по собственности, и кроме того, в комитет по ЖКХ и жилищной политике. Речь идёт о помощи и экспертной оценке законопроекта. Нововведение, по мнению представителей Минстроя РФ, станет способствовать выведению из тени доходов, получаемых гражданами от нелегального найма жилья. С них обязательные налоги в определённые бюджеты не уплачиваются, подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время вернуть уплаченный ранее НДФЛ смогут приобретатели квартир стоимостью до 2 млн рублей (в сумме не более 260 тыс. руб.). Вычеты на покупку и последующую аренду жилья будут тесно взаимосвязаны. Вернуть налоги с найма квартиры смогут лишь наниматели, не пользовавшиеся ранее вычетом при приобретении жилых помещений.
Автор: Семен Зайцев