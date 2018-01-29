Летевший в Москву самолет вернется в Стамбул по техническим причинам
Летевший в Москву самолет, находящийся на балансе компании Turkish Airlines, вернется в Стамбул по техническим причинам. Сведения предоставили представители турецкой авиакомпании.
«Через полчаса самолет, следовавший рейсом ТК413, сядет на ВПП аэропорта Анатюрка. Известно, что пилоты выявили поломку, но более точными сведениями мы пока не располагаем. Никакой угрозы нет, пассажиры находятся в безопасности», - рассказал источник.
Ранее в судно, совершавшее перелет по маршруту Рига-Москва, ударила молния.
«Через полчаса самолет, следовавший рейсом ТК413, сядет на ВПП аэропорта Анатюрка. Известно, что пилоты выявили поломку, но более точными сведениями мы пока не располагаем. Никакой угрозы нет, пассажиры находятся в безопасности», - рассказал источник.
Ранее в судно, совершавшее перелет по маршруту Рига-Москва, ударила молния.
Автор: Джанабилова Татьяна П