Ольга Бузова: Я готова к изменениям в личной жизни
Ольга Бузова рассказала о поклоннике, которому она желает ответить той же заботой, которую он ей дарит. Телеведущая призналась, что готова к изменениям в личной жизни и напомнила о своих требованиях к спутнику.
Через год после развода с супругом Ольга Бузова призналась, что у неё есть поклонник, который окружает её своим вниманием и заботой. На этом признания телеведущей не закончились. Певица рассказала, что желает отвечать ему тем же. Кто этот человек, неизвестно, но уже понятно, что он деловой мужчина, который готов на жертвы ради певицы.
Бузова признала, что готова на перемены в личной жизни. Хотя требования к своему спутнику она не опускает. Её молодой человек должен быть поддержкой, обладать сообразительностью, отличным чувством юмора и преданностью. Но самое главное для телеведущей – это отсутствие каких-либо лимитов, так как в прошлом звезда много жертвовала, что не принесло никакой пользы, ни для неё, ни для отношений.
Ещё Ольга Бузова добавила о дружеских отношениях с Тимуром Батрудиновым, которые длятся уже 14 лет. Певица заметила, что они могли бы перейти на другой уровень, но не сейчас.
Через год после развода с супругом Ольга Бузова призналась, что у неё есть поклонник, который окружает её своим вниманием и заботой. На этом признания телеведущей не закончились. Певица рассказала, что желает отвечать ему тем же. Кто этот человек, неизвестно, но уже понятно, что он деловой мужчина, который готов на жертвы ради певицы.
Бузова признала, что готова на перемены в личной жизни. Хотя требования к своему спутнику она не опускает. Её молодой человек должен быть поддержкой, обладать сообразительностью, отличным чувством юмора и преданностью. Но самое главное для телеведущей – это отсутствие каких-либо лимитов, так как в прошлом звезда много жертвовала, что не принесло никакой пользы, ни для неё, ни для отношений.
Ещё Ольга Бузова добавила о дружеских отношениях с Тимуром Батрудиновым, которые длятся уже 14 лет. Певица заметила, что они могли бы перейти на другой уровень, но не сейчас.
Автор: Страхова Дарья