Китайская Zotye вывела на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4
Китайская компания Zotye отправила на тестирование копию модели Mazda CX-4. Накануне на просторах интернета появились первые шпионские фото этой новинки. Как можно заметить на кадрах, Traum у оригинала заимствовала головную и заднюю оптику, несколько изменили бампера и радиаторную решетку. При этом силуэт профиля оказался идентичным оригиналу.
Под капотом авто разместил турбированный силовой агрегат производительностью в 150 «лошадей» от Mitsubishi, работающий в комплекте с 5-секционной механической трансмиссией. В качестве альтернативы последнего используется вариатор CVT. Привод у паркетника передний.
Как стало известно, серийная версия Traum используется достаточно широкий набор опций, включая 2-зонный климат-контроль, панорамный люк на электроприводе, система стабилизации, подогрев кресел, вентиляцию, 6 подушек безопасности, видеообзор окружения, механизм удержания полосы движения, помощь при подъеме и спуске, бесключевой запуск двигателя.
Под капотом авто разместил турбированный силовой агрегат производительностью в 150 «лошадей» от Mitsubishi, работающий в комплекте с 5-секционной механической трансмиссией. В качестве альтернативы последнего используется вариатор CVT. Привод у паркетника передний.
Как стало известно, серийная версия Traum используется достаточно широкий набор опций, включая 2-зонный климат-контроль, панорамный люк на электроприводе, система стабилизации, подогрев кресел, вентиляцию, 6 подушек безопасности, видеообзор окружения, механизм удержания полосы движения, помощь при подъеме и спуске, бесключевой запуск двигателя.
Автор: Валерий Антонов