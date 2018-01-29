Артист Вадим Казаченко уезжает на лечение в США

Уже более двенадцати месяцев Вадим Казаченко участвует в судебных разбирательствах со своей экс-супругой Ольгой. Они, жестко оскорбляющие друг друга, нередко появляются на федеральных каналах. Нынешняя возлюбленная Ирина Аманти говорит, что именно такая ситуация отрицательно отразилась на здоровье певца. Уже не один раз он посещал врачей в связи с болями в сердце.На программе «Ты не поверишь!» Ирина сообщила о ближайших планах. В течение нескольких дней Казаченко поедет для лечения в Соединенные Штаты, это обойдется ему в немалую сумму. Не глядя на плохое самочувствие Вадим все же будет продолжать судебные разбирательства с бывшей супругой. Она требует алименты – 90 000 руб./мес., а он не намеревается обеспечивать ее и их ребенка, выплачивая в таком размере алименты, хотя все же пообещал помогать сыну. ДНК – экспертизой было подтверждено то, что Вадим – биологический отец Филиппа.Ирина утверждает, что суды не закончатся, пока справедливость не восторжествует. По словам Ольги Казаченко, ей нужны алименты, потому как она находится в декретном отпуске, ухаживая за сыном; она уверена в том, что права, и не верит в тяжелое состояние экс-супруга, потому как он якобы стабильно проходит записи и осуществляет гастроли.Пользователи соцсетей поделились на 2 лагеря: большинство в поддержку Ольги, но есть и те, кто встал в защиту певца.