Аксенов: Крым стал «неприступной крепостью»
Сергей Аксёнов, глава Крыма, заявил в массмедиа, что полуостров после воссоединения с Российской Федерацией стал «неприступной крепостью». Было отмечено, что в военном плане региону ничего не угрожает.
Аксёнов отметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а выдвигать какие-либо условия и цели для достижения данной цели бессмысленно. Вслед за этим глава региона добавил, что полуостров, после вхождения его в Российскую Федерацию, превратился в настоящую «неприступную крепость». Ранее Владимир Путин сделал заявление, что ситуация вокруг крымского полуострова в скором времени стабилизируется. Особо было отмечено, что экономическое и социальное развитие Крыма будет продолжаться ускоренными темпами.
Ранее Игорь Морозов, член Совета Федерации, прокомментировал заявление, сделанное украинским МИД о принятой ООН резолюции по полуострову. Было выражено мнение, что принятие данного документа не является каким-либо сигналом, так как Крым - это часть России.
Аксёнов отметил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а выдвигать какие-либо условия и цели для достижения данной цели бессмысленно. Вслед за этим глава региона добавил, что полуостров, после вхождения его в Российскую Федерацию, превратился в настоящую «неприступную крепость». Ранее Владимир Путин сделал заявление, что ситуация вокруг крымского полуострова в скором времени стабилизируется. Особо было отмечено, что экономическое и социальное развитие Крыма будет продолжаться ускоренными темпами.
Ранее Игорь Морозов, член Совета Федерации, прокомментировал заявление, сделанное украинским МИД о принятой ООН резолюции по полуострову. Было выражено мнение, что принятие данного документа не является каким-либо сигналом, так как Крым - это часть России.
Автор: Семен Зайцев