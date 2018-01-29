Шнуров в новом стихе обозвал священников и сравнил храмы с борделями
Сергей Шнуров в новом матерном стихе обозвал священников и сравнил храмы с борделями. Соответствующий пост лидер группы «Ленинград» разместил в своей Instagram-ленте.
На видео Шнуров, сидя в кресло, вещает, что под рясой могут скрываться плохие люди, которые «крестят пузо» и «прикрываются законом» пока совершают свои непристойные дела. На написание стиха музыканта вдохновила стычка с протоиреем Всеволодом Чаплином, который в радиоэфире предрек артисту гореть в аду.
«Мат запрещен и не должен звучать со сцены. Шнуров не изменится и попадет в ад», - сказал священник. В ответ любитель прозы написал, что лучше пойдет на бульон чертям, чем будет в раю рядом с такими мучениками.
Пользователей такая перепалка сначала забавляла, но сейчас они просят стороны остановиться, так как придет время и каждый упокоится в соответствии с заслугами.
Ранее Шнуров попросил фолловеров собрать деньги ему на еду.
На видео Шнуров, сидя в кресло, вещает, что под рясой могут скрываться плохие люди, которые «крестят пузо» и «прикрываются законом» пока совершают свои непристойные дела. На написание стиха музыканта вдохновила стычка с протоиреем Всеволодом Чаплином, который в радиоэфире предрек артисту гореть в аду.
«Мат запрещен и не должен звучать со сцены. Шнуров не изменится и попадет в ад», - сказал священник. В ответ любитель прозы написал, что лучше пойдет на бульон чертям, чем будет в раю рядом с такими мучениками.
Пользователей такая перепалка сначала забавляла, но сейчас они просят стороны остановиться, так как придет время и каждый упокоится в соответствии с заслугами.
Ранее Шнуров попросил фолловеров собрать деньги ему на еду.
Автор: Джанабилова Татьяна П