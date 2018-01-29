В Британии жених бросил невесту прямо у алтаря из-за ее опоздания
Британец бросил невесту у алтаря из-за того, что она опоздала на свадьбу. Девушка рассказала, что в тот день она встретилась с рядом проблем, которые помешали прийти ей вовремя.
Сначала ей сделали «деревенский» макияж, который она поехала домой смывать. Потом оказалось, что родители, которые были не очень довольны выбором дочки, решили не идти на свадьбу и не помогли детям невесты одеться. Ей пришлось забрать их с собой в гостиницу. Торопясь, она забыла наряд дочери. В результате девушка надела платье и решила поехать в церковь, но так как в ретро-машине, снятой в аренду, не было ремней безопасности, невеста отказалась садить в нее детей. Кроме того, ей позвонила подруга и сказала, что у нее не получается приехать.
«У меня было всего 30 минут, а до церкви оставалось 32 км. И я в отчаянии легла на кровать», – рассказала девушка. Потом она поехала домой, взяла платье дочки и отправилась прямо на регистрацию. Там жених и высказал ей все, что о ней думает.
Он сказал, что между ними все кончено, хотя потом остыл и пообещал, что подумает. «Мы могли бы быть счастливы, если бы бракосочетание не сорвалось. Это не просто забыть», – пояснил парень.
Возлюбленные готовились к свадьбе 1,5 года и потратили порядка 12 тыс. фунтов. Накануне пара репетировала церемонию, и все прошло нормально.
Сначала ей сделали «деревенский» макияж, который она поехала домой смывать. Потом оказалось, что родители, которые были не очень довольны выбором дочки, решили не идти на свадьбу и не помогли детям невесты одеться. Ей пришлось забрать их с собой в гостиницу. Торопясь, она забыла наряд дочери. В результате девушка надела платье и решила поехать в церковь, но так как в ретро-машине, снятой в аренду, не было ремней безопасности, невеста отказалась садить в нее детей. Кроме того, ей позвонила подруга и сказала, что у нее не получается приехать.
«У меня было всего 30 минут, а до церкви оставалось 32 км. И я в отчаянии легла на кровать», – рассказала девушка. Потом она поехала домой, взяла платье дочки и отправилась прямо на регистрацию. Там жених и высказал ей все, что о ней думает.
Он сказал, что между ними все кончено, хотя потом остыл и пообещал, что подумает. «Мы могли бы быть счастливы, если бы бракосочетание не сорвалось. Это не просто забыть», – пояснил парень.
Возлюбленные готовились к свадьбе 1,5 года и потратили порядка 12 тыс. фунтов. Накануне пара репетировала церемонию, и все прошло нормально.
Автор: Дрокина Татьяна