В Британии жених бросил невесту прямо у алтаря из-за ее опоздания

Сначала ей сделали «деревенский» макияж, который она поехала домой смывать. Потом оказалось, что родители, которые были не очень довольны выбором дочки, решили не идти на свадьбу и не помогли детям невесты одеться. Ей пришлось забрать их с собой в гостиницу. Торопясь, она забыла наряд дочери. В результате девушка надела платье и решила поехать в церковь, но так как в ретро-машине, снятой в аренду, не было ремней безопасности, невеста отказалась садить в нее детей. Кроме того, ей позвонила подруга и сказала, что у нее не получается приехать.«У меня было всего 30 минут, а до церкви оставалось 32 км. И я в отчаянии легла на кровать», – рассказала девушка. Потом она поехала домой, взяла платье дочки и отправилась прямо на регистрацию. Там жених и высказал ей все, что о ней думает.Он сказал, что между ними все кончено, хотя потом остыл и пообещал, что подумает. «Мы могли бы быть счастливы, если бы бракосочетание не сорвалось. Это не просто забыть», – пояснил парень.Возлюбленные готовились к свадьбе 1,5 года и потратили порядка 12 тыс. фунтов. Накануне пара репетировала церемонию, и все прошло нормально.