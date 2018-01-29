Митя Фомин поддержал движение Putin Team
Российский музыкант Митя Фомин поддержал сторонников движения Putin Team. Буквально вчера, 28 января, он лично посетил детский комплекс "Орион", где и познакомился с активистами. Об этом знаменитость сообщила на своем аккаунте Instagram.
Публикацию с места проведения акции артист сопроводил короткой описью поездки в "Орион", где он общался с воспитанниками. "Я и предположить не мог, что в наше время существуют такие места, где дети живут вместе с психологами, учителями и своими родителями. Как будто детский лагерь, но расширенный по всем фронтам. Люди, посвятившие себя воспитанию сирот или детей, попавших в беду, достойны высших похвал", - заявил артист. Музыкант также добавил, что ему очень понравилось общаться с ребятами, они задавали ему "интереснейшие вопросы" и пели с ним его песни.
"У подавляющего большинства знаменитостей есть ценный ресурс - это их медийность. Так, наши слова никогда не остаются без должного внимания, и я желаю, чтобы все начали использовать его в благих целях. Поэтому движение Putin Team я решил поддержать собственноручно поддержать активистов. Для меня это возможность сделать еще одно доброе дело", - подчеркнул артист.
Публикацию с места проведения акции артист сопроводил короткой описью поездки в "Орион", где он общался с воспитанниками. "Я и предположить не мог, что в наше время существуют такие места, где дети живут вместе с психологами, учителями и своими родителями. Как будто детский лагерь, но расширенный по всем фронтам. Люди, посвятившие себя воспитанию сирот или детей, попавших в беду, достойны высших похвал", - заявил артист. Музыкант также добавил, что ему очень понравилось общаться с ребятами, они задавали ему "интереснейшие вопросы" и пели с ним его песни.
"У подавляющего большинства знаменитостей есть ценный ресурс - это их медийность. Так, наши слова никогда не остаются без должного внимания, и я желаю, чтобы все начали использовать его в благих целях. Поэтому движение Putin Team я решил поддержать собственноручно поддержать активистов. Для меня это возможность сделать еще одно доброе дело", - подчеркнул артист.
Автор: Артемова Светлана