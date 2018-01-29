Volkswagen извинился за испытания дизельных моторов на обезьянах
Официальный представитель автоконцерна Volkswagen извинились за проведение испытаний своих дизельных моторов Beetle на обезьянках, которым пришлось дышать выхлопными газами. Сведения появились в профильных изданиях.
В 2014 году в лабораторию, где испытывали Volkswagen Beetle, поместили 10 обезьян, заставляя их по восемь часов вдыхать вредоносные пары. Таким способом эксперты хотели оценить уровень воздействия выхлопов на организм. 30 июня прошлого года тесты завершили, но результаты не обнародовали. За эти года автомобиль попал в «черный» список из-за специально заниженных показателей выбросов.
Инсайдеры рассказали, что проект финансировали Bosch, BMW, Daimler и Volkswagen, который стал единственным концерном, признавшим свое участие в исследовании.
Ранее VW пообещал в этом году представить в РФ две новые модели.
В 2014 году в лабораторию, где испытывали Volkswagen Beetle, поместили 10 обезьян, заставляя их по восемь часов вдыхать вредоносные пары. Таким способом эксперты хотели оценить уровень воздействия выхлопов на организм. 30 июня прошлого года тесты завершили, но результаты не обнародовали. За эти года автомобиль попал в «черный» список из-за специально заниженных показателей выбросов.
Инсайдеры рассказали, что проект финансировали Bosch, BMW, Daimler и Volkswagen, который стал единственным концерном, признавшим свое участие в исследовании.
Ранее VW пообещал в этом году представить в РФ две новые модели.
Автор: Джанабилова Татьяна П