В Индии аппарат МРТ насмерть засосал пациента медучреждения
Аппарат МРТ засосал пациента медучреждения в Индии, мужчина скончался. По данным полиции трагедия произошла в городе Мумбаи.
Индийские массмедиа сообщают, что мужчина вошел в кабинет для исследований, держа в руках металлический кислородный баллон. Вследствие наличия достаточно мощного магнитного поля МРТ он был моментально втянут вовнутрь. В скором времени аппарат был отключён, пациента извлекли, но спустя 10 минут он скончался в результате полученных травм. Помощь пациенту пытались оказать в отделении реанимации. Близкие родственники погибшего сделали заявление в СМИ. Медперсонал, по их словам, уверял в том, что аппарат МРТ был отключён и заходить в кабинет было безопасно.
В отношении лечащего врача и двух сотрудников медучреждения, в котором произошло ЧП, полиция возбудила криминальное дело. Речь идёт о летальном исходе вследствие неосторожности.
Индийские массмедиа сообщают, что мужчина вошел в кабинет для исследований, держа в руках металлический кислородный баллон. Вследствие наличия достаточно мощного магнитного поля МРТ он был моментально втянут вовнутрь. В скором времени аппарат был отключён, пациента извлекли, но спустя 10 минут он скончался в результате полученных травм. Помощь пациенту пытались оказать в отделении реанимации. Близкие родственники погибшего сделали заявление в СМИ. Медперсонал, по их словам, уверял в том, что аппарат МРТ был отключён и заходить в кабинет было безопасно.
В отношении лечащего врача и двух сотрудников медучреждения, в котором произошло ЧП, полиция возбудила криминальное дело. Речь идёт о летальном исходе вследствие неосторожности.
Автор: Семен Зайцев