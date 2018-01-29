В Тюмени в многоэтажке найден труп молодого человека
В одной из многоэтажек Тюмени в ночь на 27 января было найдено тело молодого человека в возрасте 24 лет. Очевидцы, они же жители подъезда дома, расположенного по улице Кремлевской, в котором и произошел инцидент, рассказали, что лифт был испачкан кровавыми отпечатками, а по подъезду осталось много следов убитого, словно его тащили до лифта и бросили.
Также было найдено много отпечатков, явно не принадлежавших убитому, но и не преступнику. Горожане утверждают, что видели подростков, которые видимо их и оставили, пытаясь проверить жив ли парень.
Во всяком случае, местным сотрудникам полиции Тюменской области стало известно, что причиной гибели молодого человека, была насильственная смерть. Уже заведено уголовное дело, по факту умышленного нанесения вреда человеку.
Также было найдено много отпечатков, явно не принадлежавших убитому, но и не преступнику. Горожане утверждают, что видели подростков, которые видимо их и оставили, пытаясь проверить жив ли парень.
Во всяком случае, местным сотрудникам полиции Тюменской области стало известно, что причиной гибели молодого человека, была насильственная смерть. Уже заведено уголовное дело, по факту умышленного нанесения вреда человеку.
Автор: Богданова Ярослава