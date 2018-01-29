Секс-роботы позволят развлекаться в любыми порноактрисами
Пользователи секс-роботов теперь могут развлекаться с любыми звездами порноиндустрии. Эта опция – последний проект, созданный компанией RealDolls и порносайтом CamSoda.
Отныне у пользователей будет возможность погружаться в уникальный мир виртуальной реальности и наслаждаться занятием любовью с любой порноактрисой. Подобная фантазия станет реальностью, если человек преодолеет три важных шага. Так, надо выбрать звезду, подключить смартфон к электронному устройству в кукле и активировать специальную гарнитуру.
Также создатели наделили своих кукол очень высокой степенью чувствительности и восприятия. Это значит, что они смогут вести себя так, как будет хотеть того пользователь в зависимости от его реакций на действия игрушки. Интегрированный в робота вибратор поможет облегчить эту задачу.
Отныне у пользователей будет возможность погружаться в уникальный мир виртуальной реальности и наслаждаться занятием любовью с любой порноактрисой. Подобная фантазия станет реальностью, если человек преодолеет три важных шага. Так, надо выбрать звезду, подключить смартфон к электронному устройству в кукле и активировать специальную гарнитуру.
Также создатели наделили своих кукол очень высокой степенью чувствительности и восприятия. Это значит, что они смогут вести себя так, как будет хотеть того пользователь в зависимости от его реакций на действия игрушки. Интегрированный в робота вибратор поможет облегчить эту задачу.
Автор: Дрокина Татьяна