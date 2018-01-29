В Кемерово в наркотическом опьянении мать убила дочь, увидев в ней опасную куклу
В Кемеровской области ведется расследование по факту убийства ребенка. Отмечается, что девочке были нанесены несколько ударов ножом, предположительно, её 39-летней матерью во время пребывания в наркотическом опьянении. По данным следствия, женщина приняла дочь 1,5 лет за опасную куклу.
Тело малышки с признаками насильственной гибели было найдено в помещении одной из квартир города. Там находилась мать ребенка. Наличие наркотических веществ в организме подозреваемой было подтверждено медицинским освидетельствованием.
«Допросить задержанную получилось по прошествии нескольких часов. Женщина объяснила, что по итогам употребления наркотического вещества ей показалось, что в комнате пребывает не ребенок, а опасная кукла. Обвиняемая напала на дочь с ножом», — отмечает СУ СКР.
В рамках предварительного проведения расследования женщину ожидает психиатрическая экспертиза. По итогам всех процедур будет утверждено решение относительно необходимости взятия её под стражу.
Тело малышки с признаками насильственной гибели было найдено в помещении одной из квартир города. Там находилась мать ребенка. Наличие наркотических веществ в организме подозреваемой было подтверждено медицинским освидетельствованием.
«Допросить задержанную получилось по прошествии нескольких часов. Женщина объяснила, что по итогам употребления наркотического вещества ей показалось, что в комнате пребывает не ребенок, а опасная кукла. Обвиняемая напала на дочь с ножом», — отмечает СУ СКР.
В рамках предварительного проведения расследования женщину ожидает психиатрическая экспертиза. По итогам всех процедур будет утверждено решение относительно необходимости взятия её под стражу.
Автор: Валерий Антонов