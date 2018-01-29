Ванесса Паради и Самюэль Беншетри собираются сыграть свадьбу
Ванесса Паради и Самюэль Беншетри собираются сыграть свадьбу. Торжество планируется этим летом на берегу Атлантического океана. Пара познакомилась во время совместной работы над кинокартиной.
Стало известно о скорой свадьбе Ванессы Паради и её жениха Самюэля Беншетри. Торжество планируется на 19 июля и пройдёт на французском о. Иль-де-Ре на берегу Атлантического океана. Знакомство будущих молодоженов произошло во время работы над картиной «Собака», где Беншетри занимался режиссурой, а Паради играла ведущую роль. Об их отношениях стало известно после совместного появления в тусовке.
Для невесты, которой 45 лет, это будет первая официальная свадьба, хотя на протяжении 14 лет она прожила с актёром Джонни Деппом, но они не зарегистрировали свои отношения даже после рождения второго ребёнка. А вот для жениха этот брак станет вторым. Его экс-супруга умерла от побоев, которые нанес ей любовник, музыкант Бертран Кант.
Стало известно о скорой свадьбе Ванессы Паради и её жениха Самюэля Беншетри. Торжество планируется на 19 июля и пройдёт на французском о. Иль-де-Ре на берегу Атлантического океана. Знакомство будущих молодоженов произошло во время работы над картиной «Собака», где Беншетри занимался режиссурой, а Паради играла ведущую роль. Об их отношениях стало известно после совместного появления в тусовке.
Для невесты, которой 45 лет, это будет первая официальная свадьба, хотя на протяжении 14 лет она прожила с актёром Джонни Деппом, но они не зарегистрировали свои отношения даже после рождения второго ребёнка. А вот для жениха этот брак станет вторым. Его экс-супруга умерла от побоев, которые нанес ей любовник, музыкант Бертран Кант.
Автор: Страхова Дарья