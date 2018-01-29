В Ярославле за Волгой при столкновении автомобиль Toyota разорвало пополам
Сегодня утром, 29 января, в районе Лесных полян произошло ДТП с участием двух иномарок. Сообщается, что от сильного столкновения автомобиль марки "Subaru" приземлился на крышу, а "Toyota" была буквально разорвана на две части.
Некоторые свидетели инцидента, глядя на фрагменты, подумали, что это не одна, а две машины, так как не могли вообразить, что это две части одного целого. Известно, что вследствие инцидента никто не погиб. В госпиталь был доставлен только владелец "Subaru".
На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента. По версии следствия, ДТП случилось вследствие неблагоприятных для вождения погодных условий.
Некоторые свидетели инцидента, глядя на фрагменты, подумали, что это не одна, а две машины, так как не могли вообразить, что это две части одного целого. Известно, что вследствие инцидента никто не погиб. В госпиталь был доставлен только владелец "Subaru".
На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием инцидента. По версии следствия, ДТП случилось вследствие неблагоприятных для вождения погодных условий.
Автор: Артемова Светлана