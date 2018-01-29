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Немецкий флагман Samsung Galaxy S9 укомплектуют двумя разъемами для сим-карт
Южнокорейский смартфон Galaxy S9, по сообщению представителей компании Samsung, в немецкой версии выпустят с двумя сим-картами. Девайс прошёл регистрацию в Германии, изделие получило номер SM-G960F/DS.

Немецкий флагман Samsung Galaxy S9 укомплектуют двумя разъемами для сим-карт

Флагманская модель смартфона Samsung Galaxy S9, предназначенная для Европы, получит один разъем для сим-карты и один, предназначенный для фирменной карты памяти. Для Германии девайс выпустят c двумя лотками, они предназначены для двух карт. Описание технологической особенности новинки размещена в немецкой версии официального сайта южнокорейского производителя. О том, будет ли фаблет Samsung Galaxy S9 Pluse иметь подобное технологическое решение, не сообщается. Смартфон S9 Pluse имеет регистрационный номер SM-G960, модель S9 - № SM-G960F/DS. По информации PhoneArena, обозначение DS следует понимать как Dual SIM.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда флагман линейки Galaxy S получает две сим-карты лишь для определённых стран. Ранее Galaxy S7 и S7 Edge с двумя лотками реализовывались на Ближнем Востоке, а также в Африке и Азии.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:45
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