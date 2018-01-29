СМИ: В Москве источник рассказал «минировании» 4-х управ и 2-х департаментов
СМИ со ссылкой на неуказанный источник рассказали о «минировании» 4-х управ и 2-х департаментов города Москвы. Неизвестный заявил, что здания учреждений стали местом закладки взрывчатых веществ.
«Поступило несколько анонимных сообщений касательно якобы заложенных взрывных устройствах в строениях управ ряда районов Москвы: Академический, Соколиная Гора, Тёплый стан, Обручевский. Помимо этого, проводится проверка здания департаментов по вопросам образования, а также соцзащиты и труда», — отмечается в сообщении.
На текущий момент все здания проверяются. По месту ведется работа кинологов. Работники учреждений экстренно эвакуированы
«Поступило несколько анонимных сообщений касательно якобы заложенных взрывных устройствах в строениях управ ряда районов Москвы: Академический, Соколиная Гора, Тёплый стан, Обручевский. Помимо этого, проводится проверка здания департаментов по вопросам образования, а также соцзащиты и труда», — отмечается в сообщении.
На текущий момент все здания проверяются. По месту ведется работа кинологов. Работники учреждений экстренно эвакуированы
Автор: Валерий Антонов