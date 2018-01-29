Дима Билан вспомнил о холоде во время съемок клипа «Это была любовь» 12 лет назад
Дима сообщил своим поклонникам в Instagram о юбилее песни «Это была любовь». Композиции сегодня исполняется 12 лет с выпуска в эфир. Известный российский исполнитель вспомнил, что при проведении съемок видео на данную композицию он сильно замерз.
Видеоряд для песни записывали в конце осени на территории Марокко. На улице тогда было весьма холодно, поэтому съемочная группа одела пуховики, тогда как самому Диме Билану вместе с партнершей потребовалось оставаться на холоде в легких летних нарядах. При этом съемки продолжались на протяжении пяти дней.
В указанный период герои видео старались греться самыми разными способами. Певец отметил, что отлично помнит эти событий, а главное – доволен итоговым качественным видео.
Видеоряд для песни записывали в конце осени на территории Марокко. На улице тогда было весьма холодно, поэтому съемочная группа одела пуховики, тогда как самому Диме Билану вместе с партнершей потребовалось оставаться на холоде в легких летних нарядах. При этом съемки продолжались на протяжении пяти дней.
В указанный период герои видео старались греться самыми разными способами. Певец отметил, что отлично помнит эти событий, а главное – доволен итоговым качественным видео.
Автор: Валерий Антонов