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Behavior Interactive создаст игру по мотивам фильма «Мир Дикого Запада»
Специалисты студии Behavior Interactive создадут игру по мотивам фильма «Мир Дикого Запада» (Westworld). Выход приложения запланирован на весну 2018 года и должен совпасть с премьерой второго сезона сериала.

Behavior Interactive создаст игру по мотивам фильма «Мир Дикого Запада»


Тизер-сайт игры порождает больше вопросов, чем ответов. Предположительно, геймерам предстоит подготовить жителей с искусственным интеллектом, «хозяев» и вести для посетителей парка квесты. Игрокам, наверняка, придется решать проблему с андроидами, которые все время пытаются действовать вне рамок программы. Сейчас бета-версия Westworld находится на стадии тестирования.

Ранее сообщалось о появлении игры по мотивам «Стражей Галактики».

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 23:00
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