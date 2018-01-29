Behavior Interactive создаст игру по мотивам фильма «Мир Дикого Запада»
Специалисты студии Behavior Interactive создадут игру по мотивам фильма «Мир Дикого Запада» (Westworld). Выход приложения запланирован на весну 2018 года и должен совпасть с премьерой второго сезона сериала.
Тизер-сайт игры порождает больше вопросов, чем ответов. Предположительно, геймерам предстоит подготовить жителей с искусственным интеллектом, «хозяев» и вести для посетителей парка квесты. Игрокам, наверняка, придется решать проблему с андроидами, которые все время пытаются действовать вне рамок программы. Сейчас бета-версия Westworld находится на стадии тестирования.
Ранее сообщалось о появлении игры по мотивам «Стражей Галактики».
Тизер-сайт игры порождает больше вопросов, чем ответов. Предположительно, геймерам предстоит подготовить жителей с искусственным интеллектом, «хозяев» и вести для посетителей парка квесты. Игрокам, наверняка, придется решать проблему с андроидами, которые все время пытаются действовать вне рамок программы. Сейчас бета-версия Westworld находится на стадии тестирования.
Ранее сообщалось о появлении игры по мотивам «Стражей Галактики».
Автор: Джанабилова Татьяна П