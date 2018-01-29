Ольга Бузова в Таиланд брала с собой 30 купальников
Совсем недавно, а точнее неделю назад, Ольга Бузова вернулась с Таиланда, где проводила каникулы, прихватив с собой аж 30 купальников. Судя по снимкам изсоц сетей, которые телеведущая выкладывала каждый день, она демонстрировала не только хорошую форму, но и количество купальников.
Поклонники певицы подметили, едва ли не на каждой фотографии девушка одета в разные купальные костюмы. Ольга Бузова как-то призналась, что купальники действительно ее страсть, и чтобы привезти их в страну понадобился отдельный чемодан. Фактически, для того чтобы в течение десяти дней выглядеть сногсшибательно, теледива примеряла на себя купальники по 2-3 раза на день. Ольга Бузова уже снова погрузилась в работу, но все еще продолжает выкладывать очаровательные фото с отдыха.
Поклонники певицы подметили, едва ли не на каждой фотографии девушка одета в разные купальные костюмы. Ольга Бузова как-то призналась, что купальники действительно ее страсть, и чтобы привезти их в страну понадобился отдельный чемодан. Фактически, для того чтобы в течение десяти дней выглядеть сногсшибательно, теледива примеряла на себя купальники по 2-3 раза на день. Ольга Бузова уже снова погрузилась в работу, но все еще продолжает выкладывать очаровательные фото с отдыха.
Автор: Богданова Ярослава