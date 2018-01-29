Корпорация Microsoft создаст собственный Netflix для геймеров
Microsoft создаст для геймеров свой Netflix, программа откроет подписчикам доступ к эксклюзивам производителя в день выпуска новинок, первым таким продуктом станет Sea of Thieves. Корпорация заинтересована в привлечении инженеров других производителей.
Фил Спенсер, глава Xbox, в ходе общения с геймерами ответил на вопрос относительно обновления системы подпиточного сервиса Xbox Game Pass. Было заявлено, что сервис охватит два направления: активно привлекать к сотрудничеству других разработчиков, а также радовать геймеров выпускаемыми игровыми продуктами. По мнению Спенсера, X Xbox Game Pass способна заинтересовать инженеров, работающих в настоящее время в других компаниях-конкурентах.
Американская корпорация предполагает активное сотрудничество и с независимыми студиями. Этим, как было заявлено в штаб-квартире Microsoft, будет обеспечен оперативный выпуск новых игр, причём на собственной геймерской платформе.
Фил Спенсер, глава Xbox, в ходе общения с геймерами ответил на вопрос относительно обновления системы подпиточного сервиса Xbox Game Pass. Было заявлено, что сервис охватит два направления: активно привлекать к сотрудничеству других разработчиков, а также радовать геймеров выпускаемыми игровыми продуктами. По мнению Спенсера, X Xbox Game Pass способна заинтересовать инженеров, работающих в настоящее время в других компаниях-конкурентах.
Американская корпорация предполагает активное сотрудничество и с независимыми студиями. Этим, как было заявлено в штаб-квартире Microsoft, будет обеспечен оперативный выпуск новых игр, причём на собственной геймерской платформе.
Автор: Семен Зайцев