Юлия Самойлова начала готовиться к «Евровидению-2018»
Российская певица Юлия Самойлова уже успела начать готовиться к песенному конкурсу «Евровидение». В 2018 году популярное мероприятие состоится в Португалии. Такая информация поступила от дирекции Первого канала по общественным связям.
«Как и сообщалось Первым каналом в марте 2017 года, когда Самойловой еще не успели отказать в участии, она обязательно выступит на «Евровидении». Отмечалось, что если это не состоится в 2017 году, то точно произойдет в 2018-м. Сейчас мы готовы подтвердить прошлогоднее заявление», – сообщили в дирекции.
Отметим, что «Евровидение» пройдет 8-12 мая в городе Лиссабон. В России трансляцию мероприятия будет вести Первый канал.
«Как и сообщалось Первым каналом в марте 2017 года, когда Самойловой еще не успели отказать в участии, она обязательно выступит на «Евровидении». Отмечалось, что если это не состоится в 2017 году, то точно произойдет в 2018-м. Сейчас мы готовы подтвердить прошлогоднее заявление», – сообщили в дирекции.
Отметим, что «Евровидение» пройдет 8-12 мая в городе Лиссабон. В России трансляцию мероприятия будет вести Первый канал.
Автор: Дрокина Татьяна