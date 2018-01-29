В Краснодаре мужчину ранили ножом в драке возле ночного клуба
27 января, около 05:00, в Краснодаре 30-летнего мужчину ранили ножом в драке возле ночного клуба «Ретро Лилия», расположенного на Трамвайной улице. Очевидцы поделились информацией в соцсетях. Сведения подтвердил Артем Коваленко, глава пресс-службы УМВД.
Сообщается, двое граждан громко ругались, стоя около развлекательного заведения. Внезапно один мужчина достал нож и ранил оппонента. Пострадавший получил повреждения печени, сейчас его жизнь вне опасности. Заведено уголовное дело, полицейские устанавливают личности всех участников конфликта.
Ранее на Кубани женщина ломом забила супруга.
Сообщается, двое граждан громко ругались, стоя около развлекательного заведения. Внезапно один мужчина достал нож и ранил оппонента. Пострадавший получил повреждения печени, сейчас его жизнь вне опасности. Заведено уголовное дело, полицейские устанавливают личности всех участников конфликта.
Ранее на Кубани женщина ломом забила супруга.
Автор: Джанабилова Татьяна П