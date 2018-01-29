Экс-участница “Дома-2” Дарья Пынзарь высказала жалобу о проблемах со сном по ночам
Экс-участницей “Дома-2” Дарьей Пынзарь было оставлено сообщение в Instagram о том, что уже более недели у нее проблемы со сном. Причина ее бессонницы заключается в младшем сыне, он перепутал ночное время суток с дневным.
Дарья Пынзарь рассказывает, что Давид просыпается в три-четыре часа ночи и приходит в их с мужем спальню. Сын вначале просит о том, чтобы поспать рядом с папой и мамой, а затем начинает играть, мешая их сну. В результате он утихомиривается лишь к шести либо восьми часам утра, а его родителям приходится страдать из-за отсутствия возможности выспаться.
Экс-участница “Дома-2” Дарья Пынзарь недоумевает, почему же ее сын ведет себя так, ведь раньше у него не было проблем со сном по ночам. Она думает, что, как и большинство детей, у него сбой биологических часов. Дарья утешает себя надежной, что этот период скоро закончится, и ее Давид снова будет хорошо спать по ночам.
Дарья Пынзарь рассказывает, что Давид просыпается в три-четыре часа ночи и приходит в их с мужем спальню. Сын вначале просит о том, чтобы поспать рядом с папой и мамой, а затем начинает играть, мешая их сну. В результате он утихомиривается лишь к шести либо восьми часам утра, а его родителям приходится страдать из-за отсутствия возможности выспаться.
Экс-участница “Дома-2” Дарья Пынзарь недоумевает, почему же ее сын ведет себя так, ведь раньше у него не было проблем со сном по ночам. Она думает, что, как и большинство детей, у него сбой биологических часов. Дарья утешает себя надежной, что этот период скоро закончится, и ее Давид снова будет хорошо спать по ночам.
Автор: Дмитреняк Татьяна