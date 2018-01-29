В Китае охранник два года насиловал 11-летнюю школьницу до наступления беременности
В Китае женатый 50-летний охранник два года насиловал 11-летнюю школьницу до наступления беременности. Информация предоставлена изданием Daily Mail.
Родители заметили интересное положение дочери только на пятом месяце. Девочка часто жаловалась на плохое самочувствие, поэтому мать повела ее в больницу, где и открылась страшная тайна. Родители написали заявление в полицию, предположив, что ребенка могли изнасиловать только в школе. Расследуя уголовное дело, следователи заподозрили в преступлении охранника, работавшего в учебном заведении почти пять лет. Мужчина за время работы ни разу не получал выговоры, продолжая регулярно издеваться над девочкой.
Педагоги считают пострадавшую лучшей ученицей, которая по ранее неизвестным им причинам в последнее время стала замкнутой. После долгих раздумий семья решила прервать беременность.
Родители заметили интересное положение дочери только на пятом месяце. Девочка часто жаловалась на плохое самочувствие, поэтому мать повела ее в больницу, где и открылась страшная тайна. Родители написали заявление в полицию, предположив, что ребенка могли изнасиловать только в школе. Расследуя уголовное дело, следователи заподозрили в преступлении охранника, работавшего в учебном заведении почти пять лет. Мужчина за время работы ни разу не получал выговоры, продолжая регулярно издеваться над девочкой.
Педагоги считают пострадавшую лучшей ученицей, которая по ранее неизвестным им причинам в последнее время стала замкнутой. После долгих раздумий семья решила прервать беременность.
Автор: Джанабилова Татьяна П