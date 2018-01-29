В Уфе 13-летнюю девочку сбил автобус
13-летняя девочка была сбита автобусом в городе Уфа. Авария случилась в субботу, 27 января, по ул. Айская (около дома №68). Об этом рассказали в местной Госавтоинспецкии.
Как оказалось, 40-летний водитель «НеФАЗа», направляясь по ул. Революционная, поворачивал на ул. Айская, где и сбил девочку. Она в этот момент переходила проезжую часть. Пострадавшая шла по переходу, который регулируется светофором. В итоге 13-летняя жительница Уфы была госпитализирована в больницу с серьезной травмой головы.
Как рассказал водитель общественного транспорта, им совершался поворот на разрешающий сигнал дополнительной секции. Теперь полицейским предстоит выяснить, на какой цвет пострадавшая девочка переходила дорогу.
Как оказалось, 40-летний водитель «НеФАЗа», направляясь по ул. Революционная, поворачивал на ул. Айская, где и сбил девочку. Она в этот момент переходила проезжую часть. Пострадавшая шла по переходу, который регулируется светофором. В итоге 13-летняя жительница Уфы была госпитализирована в больницу с серьезной травмой головы.
Как рассказал водитель общественного транспорта, им совершался поворот на разрешающий сигнал дополнительной секции. Теперь полицейским предстоит выяснить, на какой цвет пострадавшая девочка переходила дорогу.
Автор: Дрокина Татьяна