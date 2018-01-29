Давление воды в центре Калуги понизили из-за аварии на сетях
В центральных районах Калуги снизили давление воды. Причиной этого стала авария на оборудовании, обслуживающем местную инфраструктуру. Ликвидировать все последствия планируется к 19:00.
Как отмечают местные СМИ, проблема возникла на водоводе 1-го Садового переулка. На текущий момент водовод стал местом проведения ремонтных работ. По сведениям пресс-центра, Калугаоблводоканала, справочная служба предприятия готова дать ответы на все вопросы граждан относительно снабжения ресурсом. От его лица всем калужанам принесли извинения за вынужденные неудобства.
Как отмечают местные СМИ, проблема возникла на водоводе 1-го Садового переулка. На текущий момент водовод стал местом проведения ремонтных работ. По сведениям пресс-центра, Калугаоблводоканала, справочная служба предприятия готова дать ответы на все вопросы граждан относительно снабжения ресурсом. От его лица всем калужанам принесли извинения за вынужденные неудобства.
Автор: Валерий Антонов