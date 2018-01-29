В Великобритании мужчина проснулся и обнаружил над собой полуголую незнакомку с ножами
В Великобритании в Вустере учитель математики проснулся от того, что над ним стояла девушка в нижнем белье с ножами, которые взяла на кухне. Как оказалось, такая история не первая для девушки. В результате её действий никто не пострадал.
Это произошло 24 января около четырёх часов ночи. Как оказалось позже опасные предметы, такие как 2 ножа, предназначенные для резьбы по дереву, хлебный нож и вилку, молодая девушка взяла на кухне. При этом на ней не было ничего кроме кружевного белья. Хоть мужчина и испугался, но быстро сориентировался и отнял опасные предметы у незнакомки, после привел девушку в чувство и вызвал полицию.
Как оказалось, это не первая подобная история с участием этой особы. Её направили на психиатрическое освидетельствование. Хотя никому девушка не навредила, но непонятно как она проникала в чужие апартаменты.
Это произошло 24 января около четырёх часов ночи. Как оказалось позже опасные предметы, такие как 2 ножа, предназначенные для резьбы по дереву, хлебный нож и вилку, молодая девушка взяла на кухне. При этом на ней не было ничего кроме кружевного белья. Хоть мужчина и испугался, но быстро сориентировался и отнял опасные предметы у незнакомки, после привел девушку в чувство и вызвал полицию.
Как оказалось, это не первая подобная история с участием этой особы. Её направили на психиатрическое освидетельствование. Хотя никому девушка не навредила, но непонятно как она проникала в чужие апартаменты.
Автор: Страхова Дарья