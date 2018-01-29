Илон Маск продал более 7000 огнеметов против зомби
Илон Маск продал 7000 огнеметов Flamethrower против зомби стоимостью по 500 долларов каждый. Информация о кампании The Boring Company появилась в Instagram производителя.
Маск обещает вернуть покупателям деньги, если во время апокалипсиса огнемет не сможет справиться с полчищами нежити и ходячих мертвецов.
«Я не создаю в подпольных лабораториях зомби, чтобы реализовать свои огнеметы. Слухи преувеличены. Свободное время я предпочитаю тратить на повышение производительности Tesla Model 3», - шутит Маск.
Всего будет выпущено 20 тыс. огнеметов, предзаказ еще открыт. Поставки начнутся весной.
Ранее Маска признали опасным человеком.
Маск обещает вернуть покупателям деньги, если во время апокалипсиса огнемет не сможет справиться с полчищами нежити и ходячих мертвецов.
«Я не создаю в подпольных лабораториях зомби, чтобы реализовать свои огнеметы. Слухи преувеличены. Свободное время я предпочитаю тратить на повышение производительности Tesla Model 3», - шутит Маск.
Всего будет выпущено 20 тыс. огнеметов, предзаказ еще открыт. Поставки начнутся весной.
Ранее Маска признали опасным человеком.
Автор: Джанабилова Татьяна П