В Уфе найден пропавший без вести 6 месяцев назад 13-летний подросток
В Уфе нашёлся 13-летний подросток, исчезнувшей ранее, на протяжении 6 месяцев продолжались розыскные мероприятия, мальчик является воспитанником Республиканского центра социальной помощи семьям и детям. Об этом сообщил пресс-представитель ГУ МВД по РБ.
Мальчик, находившийся в розыске на протяжении полугода, найден живым. Фотография подростка удалена с сайта МВД РФ по Башкортостану, ранее она была размещена в разделе «Розыск несовершеннолетних». В пресс-служб региональных правоохранительных органов подтвердили факт обнаружения подростка, его передали сотрудникам центра. В тоже время не сообщается, где находился мальчик всё это время и каким образом он был найден.
Ранее, 6 августа 2017 года, было установлено исчезновение 13-летнего школьника. Вслед за этим сотрудники полиции объявили о розыске несовершеннолетнего. В полиции сообщили, что подросток исчез в августе прошлого года вместе со своим другом по центру социальной помощи семьям и детям. Тот 16 августа сам вернулся обратно.
Мальчик, находившийся в розыске на протяжении полугода, найден живым. Фотография подростка удалена с сайта МВД РФ по Башкортостану, ранее она была размещена в разделе «Розыск несовершеннолетних». В пресс-служб региональных правоохранительных органов подтвердили факт обнаружения подростка, его передали сотрудникам центра. В тоже время не сообщается, где находился мальчик всё это время и каким образом он был найден.
Ранее, 6 августа 2017 года, было установлено исчезновение 13-летнего школьника. Вслед за этим сотрудники полиции объявили о розыске несовершеннолетнего. В полиции сообщили, что подросток исчез в августе прошлого года вместе со своим другом по центру социальной помощи семьям и детям. Тот 16 августа сам вернулся обратно.
Автор: Семен Зайцев