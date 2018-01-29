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В Уфе найден пропавший без вести 6 месяцев назад 13-летний подросток
В Уфе нашёлся 13-летний подросток, исчезнувшей ранее, на протяжении 6 месяцев продолжались розыскные мероприятия, мальчик является воспитанником Республиканского центра социальной помощи семьям и детям. Об этом сообщил пресс-представитель ГУ МВД по РБ.

В Уфе найден пропавший без вести 6 месяцев назад 13-летний подросток

Мальчик, находившийся в розыске на протяжении полугода, найден живым. Фотография подростка удалена с сайта МВД РФ по Башкортостану, ранее она была размещена в разделе «Розыск несовершеннолетних». В пресс-служб региональных правоохранительных органов подтвердили факт обнаружения подростка, его передали сотрудникам центра. В тоже время не сообщается, где находился мальчик всё это время и каким образом он был найден.

Ранее, 6 августа 2017 года, было установлено исчезновение 13-летнего школьника. Вслед за этим сотрудники полиции объявили о розыске несовершеннолетнего. В полиции сообщили, что подросток исчез в августе прошлого года вместе со своим другом по центру социальной помощи семьям и детям. Тот 16 августа сам вернулся обратно.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 17:37
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