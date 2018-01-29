Станислав Ярушин из "Универа" в соцсети поздравил дочь с днем рождения
Исполнивший роль «Антона» в популярном сериале «Универ», знаменитый актер и отец Станислав Ярушин на своей странице в Instagram 29-го января поздравил свою дочь с днем рождения. Девочке исполнилось 6 лет и она очень похожа на своего отца.
Актер помимо стандартных пожеланий счастья и здоровья загадал девочке исполнения ее желаний и главное научиться плавать до летнего сезона. К сожалению, звездный папа не сможет провести этот день на празднике дочки из-за плотного графика и съемок, но уже на следующий год пообещал приложить все усилия, чтобы присутствовать на дне рождения.
За короткое время опубликованное обращение Ярушина набрало около четырех тысяч «лайков» и едва ли не столько же поздравлений для Стефании от поклонников актера. Звездный "студент", обращаясь к дочери заметил, что однажды она сама сможет прочесть свое поздравление, когда создаст уже свою страничку.
Актер помимо стандартных пожеланий счастья и здоровья загадал девочке исполнения ее желаний и главное научиться плавать до летнего сезона. К сожалению, звездный папа не сможет провести этот день на празднике дочки из-за плотного графика и съемок, но уже на следующий год пообещал приложить все усилия, чтобы присутствовать на дне рождения.
За короткое время опубликованное обращение Ярушина набрало около четырех тысяч «лайков» и едва ли не столько же поздравлений для Стефании от поклонников актера. Звездный "студент", обращаясь к дочери заметил, что однажды она сама сможет прочесть свое поздравление, когда создаст уже свою страничку.
Автор: Богданова Ярослава