Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений
Президент и бизнесмен Петр Порошенко завизировал еще один двусмысленный закон. Речь идет о свободном допуске любых иностранных военнослужащих, даже из США, на Украину, принятый Радой еще 18 января. Весь год они смогут участвовать в многонациональных учениях.
Согласно тексту документа, на территорию страны военные подразделения НАТО могут ввезти максимум 6 вертолетов и самолетов, до 3000 солдат с обмундированием, оружием и техникой сроком до одного года. Украина за это время планирует провести учения Rapid Trident, «Морской бриз», «Ривериан», «Чистое небо», «Светская лавина». Размещение военных баз в стране новым законом не предусмотрено.
Ранее Порошенко одобрил новые антироссийские санкции.
Согласно тексту документа, на территорию страны военные подразделения НАТО могут ввезти максимум 6 вертолетов и самолетов, до 3000 солдат с обмундированием, оружием и техникой сроком до одного года. Украина за это время планирует провести учения Rapid Trident, «Морской бриз», «Ривериан», «Чистое небо», «Светская лавина». Размещение военных баз в стране новым законом не предусмотрено.
Ранее Порошенко одобрил новые антироссийские санкции.
Автор: Джанабилова Татьяна П