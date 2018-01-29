Украинский писатель Винничук обвинил Булгакова и Пушкина в плагиате
Юрий Винничук, украинский писатель, обвинил Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате. Писатель обращает внимание на «перепевы» Пушкиным классических стихотворений с иностранных языков и вторичность известного романа «Мастер и Маргарита».
По мнению Винничука, любой человек, разбирающийся в литературе, может обнаружить повторы в произведении «Мастер и Маргарита». Булгаков, по мнению писателя из Украины, мог позаимствовать идеи у Густава Майринка, Марка Твена, Александра Дюма и Пьера мак-Орлана. В отношении Александра Пушкина писатель указывает, что французы не воспринимают русского поэта. Они считают его «обычным эпигоном французской поэзии», заявляет литератор.
Как полагает Юрий Винничук, анализ многих классических произведений Пушкина указывает на заимствования с иностранных языков. Свою позицию украинский деятель литературы изложил в авторской колонке на интернет-портале «Збруч».
По мнению Винничука, любой человек, разбирающийся в литературе, может обнаружить повторы в произведении «Мастер и Маргарита». Булгаков, по мнению писателя из Украины, мог позаимствовать идеи у Густава Майринка, Марка Твена, Александра Дюма и Пьера мак-Орлана. В отношении Александра Пушкина писатель указывает, что французы не воспринимают русского поэта. Они считают его «обычным эпигоном французской поэзии», заявляет литератор.
Как полагает Юрий Винничук, анализ многих классических произведений Пушкина указывает на заимствования с иностранных языков. Свою позицию украинский деятель литературы изложил в авторской колонке на интернет-портале «Збруч».
Автор: Семен Зайцев