Саакашвили заявил, что указ Порошенко о лишении его гражданства Украины засекречен
Михаил Саакашвили, являющийся экс-губернатором Одесской области, рассказал журналистам о том, что указ Петра Порошенко касаемо его лишения украинского гражданства засекречен.
"Мы выдвинули требования касаемо получения документации, которая напрямую относится к процедуре лишении меня статуса гражданина Украины, но, как оказалось, указ был засекречен, поэтому у нас не было необходимого доступа к нему. Это лишает всякой возможности проведения процедуры как таковой", - заявил бывший президент Грузии.
Также Саакашвили акцентировал внимание на том, что "по международным правовым стандартам его никто не может лишить гражданства, если у него нет другого".
"Мы выдвинули требования касаемо получения документации, которая напрямую относится к процедуре лишении меня статуса гражданина Украины, но, как оказалось, указ был засекречен, поэтому у нас не было необходимого доступа к нему. Это лишает всякой возможности проведения процедуры как таковой", - заявил бывший президент Грузии.
Также Саакашвили акцентировал внимание на том, что "по международным правовым стандартам его никто не может лишить гражданства, если у него нет другого".
Автор: Артемова Светлана