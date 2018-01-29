Ученые назвали митохондрию самой горячей точкой в теле человека
Ученые, занимающиеся своей научной деятельностью на базе Парижского университета (Франция), назвали митохондрию самой горячей точкой внутри человеческого тела. Результаты увлекательного исследования размещены в популярном издании PLoS One.
Митохондрия считается основным источником человеческой энергии, способная преобразовывать пищу в жизненные силы. Во время расщепления питательных веществ 60% превращается в тепло, еще 40% - в клеточные молекулы аденозинтрифосфата.
Группа экспертов во главе с Домиником Кретьеном создали молекулу, способную замерить температуру, меняя яркость. При подъеме на 1 градус свечение должно стать на 3% интенсивнее. «Термометр» цеплялся за митохондрии и передавал экспертам данные. Оказалось, что изучаемый объект внутри достигал 50 градусов, но не уничтожал окружающие его клетки.
Ранее исследователи рассказали удивительные факты о теле человека.
Митохондрия считается основным источником человеческой энергии, способная преобразовывать пищу в жизненные силы. Во время расщепления питательных веществ 60% превращается в тепло, еще 40% - в клеточные молекулы аденозинтрифосфата.
Группа экспертов во главе с Домиником Кретьеном создали молекулу, способную замерить температуру, меняя яркость. При подъеме на 1 градус свечение должно стать на 3% интенсивнее. «Термометр» цеплялся за митохондрии и передавал экспертам данные. Оказалось, что изучаемый объект внутри достигал 50 градусов, но не уничтожал окружающие его клетки.
Ранее исследователи рассказали удивительные факты о теле человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П