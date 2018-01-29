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exclusive / Экономика

Прогноз положительный: S&P повышает экономический рейтинг "Промсвязьбанка"
Финансовые эксперты международной компании S&P GR опубликовали краткосрочный рейтинг банка, который в недавнем прошлом имел негативные показатели и находился на грани банкротства; они оценили современное состояние «Промсвязьбанка». По их мнению, в настоящее время его кредитоспособность находится в положительном секторе, на уровне «b», хотя ранее он был частным банком-банкротом и его баланс был отрицательным.
Прогноз положительный: S&P повышает экономический рейтинг "Промсвязьбанка"

Такой позитивный прогноз стал реакцией финансистов на включение российским правительством этого финансового учреждения в перечень тех, кто поддерживается государством. Кроме того, были оценены и иные показатели этого финансового учреждения в перспективе развития: показатели общей ликвидности, планируемая прибыльность, позиция по риску, капитализация. По мнению S&P GR, все эти позиции в ближайшее время покажут положительную динамику из-за бюджетных вливаний, в связи с заявленной ролью в системе государственной безопасности – как опорного банка гособоронзаказа. Учитывая, что за последние годы бюджет оборонного ведомства возрос в несколько раз, то объемы инвестиций в развитие банка будет значительным, считают специалисты.

Решение о восстановлении позиций Промсвязьбанк, как государственного, правительственных чиновников высшего уровня показало, что менеджмент «Промсвязьбанка» имеет высокую квалификацию и может решать амбициозные задачи в сфере финансовых операций Минобороны. План правительства, по предположению экспертов, предполагает «значительную готовность правительства оказывать финподдержку, чтобы поддержать кредитоспособность учреждения». Ожидается, что помощь станет достаточной, чтобы восстановить позиции банка на финансовом рынке, сможет упрочить доверие россиян, улучшить показатели ликвидности и стабильность ресурсной базы.

Если это произойдет в заявленном темпе преобразований, то уже через несколько месяцев все финансовые показатели, теперь уже госбанка, будут восстановлены и далее будет только рост, считают экономисты.

Автор: Роман
Вчера, 15:05
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