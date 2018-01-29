Эксперты: В Xperia XA2 разработчики устранили практически все недостатки предыдущей модели
Разработчики компании Sony в новом смартфоне Xperia XA2 были учтены и исправлены все недостатки предыдущей модели Xperia XA1. Так, в гаджете были заменены слабая батарея, центральный процессор и дисплей. Благодаря этому новый смартфон стал одним из лучших представителей среднего ценового сегмента, который помимо технических характеристик получил последнюю версию операционной системы Android 8.0 Oreo.
Новая батарея
Так, емкость батареи Xperia XA2 составляет 3300 мАч, что на 1000 мАч больше, чем в предшественнике. Благодаря этому устройство может работать в автономном режиме 92 часа, при том, что Xperia XA1 мог работать на 20 часов меньше. В режиме звонков новый гаджет может работать 21:15 часов (15:41 часов в предыдущей модели) и 11:48 часов при просмотре видео (09:39 часов). Эксперты отмечают, что при рациональном использовании смартфона (1 час в день интернета, разговоры и просмотр видеозаписей) Xperia XA2 может продержаться на одном заряде почти четверо суток. Кроме того, расход энергии из-за увеличения размера и разрешения экрана были полностью компенсированы за счет увеличения емкости.
Дисплей: больше и лучше
Новый дисплей Xperia XA2 увеличился в размерах и стал значительно качественнее. Так, смартфон был выпущен с 5,2-дюймовым экраном разрешением 1080х1920 (5 дюймов и 720х1280 пикселей в Xperia XA1). Оба дисплея построены на матрице IPS LCD. Значение PPI в Xperia XA2 составляет 424 (294). Площадь экрана составляет 75% (70,9%) от всей передней поверхности. Стекло имеет покрытие Corning Gorilla Glass, в отличие от предыдущей модели, которая имела только защиту от царапин. Что касается цветопередачи, то к новому устройству все также есть претензии. Черный цвет получился 0,401 кд/м2 (0512 кд/м2), чего недостаточно. Также стал лучше белый цвет — 532 — 537 кд/м2. Следовательно, повысился и уровень контрастности — 1327 против 1049.
Также есть и вопросы к читаемости на улице в солнечный день. Разработчики не стали менять показатель, и он остался таким же, как и в Xperia XA2 — на среднем уровне. Однако здесь он обошел конкурентов по рынку от других производителей, таких как Huawei Mate 10 Lite или Xiaomi Mi A1.
Эксперты отмечают и проблемы с цветопередачей. Средний коэффициент точности цвета DeltaE составил 6,4, а максимальный — 11 (чем меньше показатель, тем лучше). Из-за этого белый цвет приближается к голубому, а красный приглушается. В данном аспекте Xperia XA1 превосходит новый девайс — 4,2 и 7,5 соответственно. Несмотря на все выявленные минусы, дисплей Xperia XA2 лучше, чем у предшественника модельного ряда. Этого удалось достичь благодаря переходу на Full HD и увеличению диагонали.
Скорость работы
Согласно данным бенчмарка GeekBench 4.1, Xperia XA2 набрал 4215 баллов, а Xperia XA1 — 3611. Что касается комплексного анализа на Antutu 6, то Xperia XA2 уступает по показателям лишь Galaxy A8 при 70765 набранных баллов. Позади остались Huawei Mate 10 Lite, Redmi 5 Plus, Mi A1, Huawei P10 Lite и другие гаджеты среднего ценового сегмента. Таких результатов удалось достичь благодаря использованию восьмиядерного микрочипа Snapdragon 630 на архитектуре Cortex-A53 (в Xperia XA2 был установлен MediaTek Helio P20) с тактовой частотой 8х2,2 ГГц, объем оперативной памяти составил 3 Гб, как и в прошлой модели, а постоянной — 32 Гб.
Что касается возможностей графической подсистемы, то здесь пальма первенства принадлежит Xperia XA1, который также работает на базе Mali-T880MP2. Это связано с меньшим разрешением дисплея. Однако новый смартфон опережает ближайших конкурентов.
Камера
Xperia XA2 получил основную камеру с широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 23 mm с фазовым автофокусом, светосилой 2.0, оптической стабилизацией и разрешением сенсора 16 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей с апертурой f/2.4.
Разъемы
Xperia XA2 сохранил все те же разъемы и функции, которые были у предыдущей модели - FM радио, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, аудио разъем 3.5 мм и проводной интерфейс USB Type-C. Изменения затронули лишь беспроводных интерфейсов. Теперь они стали быстрее из-за использования модема 12/13 (загрузка до 600 Мбит/сек) и Bluetooth 5. Также разработчики оснастили устройство дактилоскопическим сканером. Он расположен на традиционном месте — по центру задней панели ниже камеры. Отметим, что у Xperia XA1 сканера отпечатков пальцев не было вообще.
Дизайн
Гаджет представлен в четырех цветовых гаммах — черной, серебристой, розовой и синей. Эксперты отмечают, что Xperia XA2 является одним из наиболее тяжелых смартфонов современности — его вес составляет 221 грамм. Несмотря на большие габариты, он достаточно удобно лежит в руке, а металлическая рамка дает эффект прохлады. Задняя поверхность выполнена из пластика, что напоминает о средней ценовой категории устройства.
Дата выход и стоимость
Xperia XA2 появится в продаже 16 февраля. Стоимость устройства составит 349,99 долларов.
Новая батарея
Так, емкость батареи Xperia XA2 составляет 3300 мАч, что на 1000 мАч больше, чем в предшественнике. Благодаря этому устройство может работать в автономном режиме 92 часа, при том, что Xperia XA1 мог работать на 20 часов меньше. В режиме звонков новый гаджет может работать 21:15 часов (15:41 часов в предыдущей модели) и 11:48 часов при просмотре видео (09:39 часов). Эксперты отмечают, что при рациональном использовании смартфона (1 час в день интернета, разговоры и просмотр видеозаписей) Xperia XA2 может продержаться на одном заряде почти четверо суток. Кроме того, расход энергии из-за увеличения размера и разрешения экрана были полностью компенсированы за счет увеличения емкости.
Дисплей: больше и лучше
Новый дисплей Xperia XA2 увеличился в размерах и стал значительно качественнее. Так, смартфон был выпущен с 5,2-дюймовым экраном разрешением 1080х1920 (5 дюймов и 720х1280 пикселей в Xperia XA1). Оба дисплея построены на матрице IPS LCD. Значение PPI в Xperia XA2 составляет 424 (294). Площадь экрана составляет 75% (70,9%) от всей передней поверхности. Стекло имеет покрытие Corning Gorilla Glass, в отличие от предыдущей модели, которая имела только защиту от царапин. Что касается цветопередачи, то к новому устройству все также есть претензии. Черный цвет получился 0,401 кд/м2 (0512 кд/м2), чего недостаточно. Также стал лучше белый цвет — 532 — 537 кд/м2. Следовательно, повысился и уровень контрастности — 1327 против 1049.
Также есть и вопросы к читаемости на улице в солнечный день. Разработчики не стали менять показатель, и он остался таким же, как и в Xperia XA2 — на среднем уровне. Однако здесь он обошел конкурентов по рынку от других производителей, таких как Huawei Mate 10 Lite или Xiaomi Mi A1.
Эксперты отмечают и проблемы с цветопередачей. Средний коэффициент точности цвета DeltaE составил 6,4, а максимальный — 11 (чем меньше показатель, тем лучше). Из-за этого белый цвет приближается к голубому, а красный приглушается. В данном аспекте Xperia XA1 превосходит новый девайс — 4,2 и 7,5 соответственно. Несмотря на все выявленные минусы, дисплей Xperia XA2 лучше, чем у предшественника модельного ряда. Этого удалось достичь благодаря переходу на Full HD и увеличению диагонали.
Скорость работы
Согласно данным бенчмарка GeekBench 4.1, Xperia XA2 набрал 4215 баллов, а Xperia XA1 — 3611. Что касается комплексного анализа на Antutu 6, то Xperia XA2 уступает по показателям лишь Galaxy A8 при 70765 набранных баллов. Позади остались Huawei Mate 10 Lite, Redmi 5 Plus, Mi A1, Huawei P10 Lite и другие гаджеты среднего ценового сегмента. Таких результатов удалось достичь благодаря использованию восьмиядерного микрочипа Snapdragon 630 на архитектуре Cortex-A53 (в Xperia XA2 был установлен MediaTek Helio P20) с тактовой частотой 8х2,2 ГГц, объем оперативной памяти составил 3 Гб, как и в прошлой модели, а постоянной — 32 Гб.
Что касается возможностей графической подсистемы, то здесь пальма первенства принадлежит Xperia XA1, который также работает на базе Mali-T880MP2. Это связано с меньшим разрешением дисплея. Однако новый смартфон опережает ближайших конкурентов.
Камера
Xperia XA2 получил основную камеру с широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 23 mm с фазовым автофокусом, светосилой 2.0, оптической стабилизацией и разрешением сенсора 16 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей с апертурой f/2.4.
Разъемы
Xperia XA2 сохранил все те же разъемы и функции, которые были у предыдущей модели - FM радио, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, аудио разъем 3.5 мм и проводной интерфейс USB Type-C. Изменения затронули лишь беспроводных интерфейсов. Теперь они стали быстрее из-за использования модема 12/13 (загрузка до 600 Мбит/сек) и Bluetooth 5. Также разработчики оснастили устройство дактилоскопическим сканером. Он расположен на традиционном месте — по центру задней панели ниже камеры. Отметим, что у Xperia XA1 сканера отпечатков пальцев не было вообще.
Дизайн
Гаджет представлен в четырех цветовых гаммах — черной, серебристой, розовой и синей. Эксперты отмечают, что Xperia XA2 является одним из наиболее тяжелых смартфонов современности — его вес составляет 221 грамм. Несмотря на большие габариты, он достаточно удобно лежит в руке, а металлическая рамка дает эффект прохлады. Задняя поверхность выполнена из пластика, что напоминает о средней ценовой категории устройства.
Дата выход и стоимость
Xperia XA2 появится в продаже 16 февраля. Стоимость устройства составит 349,99 долларов.
Автор: Сергей Сидорин