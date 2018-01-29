Эксперты: В Xperia XA2 разработчики устранили практически все недостатки предыдущей модели

Так, емкость батареи Xperia XA2 составляет 3300 мАч, что на 1000 мАч больше, чем в предшественнике. Благодаря этому устройство может работать в автономном режиме 92 часа, при том, что Xperia XA1 мог работать на 20 часов меньше. В режиме звонков новый гаджет может работать 21:15 часов (15:41 часов в предыдущей модели) и 11:48 часов при просмотре видео (09:39 часов). Эксперты отмечают, что при рациональном использовании смартфона (1 час в день интернета, разговоры и просмотр видеозаписей) Xperia XA2 может продержаться на одном заряде почти четверо суток. Кроме того, расход энергии из-за увеличения размера и разрешения экрана были полностью компенсированы за счет увеличения емкости.Новый дисплей Xperia XA2 увеличился в размерах и стал значительно качественнее. Так, смартфон был выпущен с 5,2-дюймовым экраном разрешением 1080х1920 (5 дюймов и 720х1280 пикселей в Xperia XA1). Оба дисплея построены на матрице IPS LCD. Значение PPI в Xperia XA2 составляет 424 (294). Площадь экрана составляет 75% (70,9%) от всей передней поверхности. Стекло имеет покрытие Corning Gorilla Glass, в отличие от предыдущей модели, которая имела только защиту от царапин. Что касается цветопередачи, то к новому устройству все также есть претензии. Черный цвет получился 0,401 кд/м2 (0512 кд/м2), чего недостаточно. Также стал лучше белый цвет — 532 — 537 кд/м2. Следовательно, повысился и уровень контрастности — 1327 против 1049.Также есть и вопросы к читаемости на улице в солнечный день. Разработчики не стали менять показатель, и он остался таким же, как и в Xperia XA2 — на среднем уровне. Однако здесь он обошел конкурентов по рынку от других производителей, таких как Huawei Mate 10 Lite или Xiaomi Mi A1.Эксперты отмечают и проблемы с цветопередачей. Средний коэффициент точности цвета DeltaE составил 6,4, а максимальный — 11 (чем меньше показатель, тем лучше). Из-за этого белый цвет приближается к голубому, а красный приглушается. В данном аспекте Xperia XA1 превосходит новый девайс — 4,2 и 7,5 соответственно. Несмотря на все выявленные минусы, дисплей Xperia XA2 лучше, чем у предшественника модельного ряда. Этого удалось достичь благодаря переходу на Full HD и увеличению диагонали.Согласно данным бенчмарка GeekBench 4.1, Xperia XA2 набрал 4215 баллов, а Xperia XA1 — 3611. Что касается комплексного анализа на Antutu 6, то Xperia XA2 уступает по показателям лишь Galaxy A8 при 70765 набранных баллов. Позади остались Huawei Mate 10 Lite, Redmi 5 Plus, Mi A1, Huawei P10 Lite и другие гаджеты среднего ценового сегмента. Таких результатов удалось достичь благодаря использованию восьмиядерного микрочипа Snapdragon 630 на архитектуре Cortex-A53 (в Xperia XA2 был установлен MediaTek Helio P20) с тактовой частотой 8х2,2 ГГц, объем оперативной памяти составил 3 Гб, как и в прошлой модели, а постоянной — 32 Гб.Что касается возможностей графической подсистемы, то здесь пальма первенства принадлежит Xperia XA1, который также работает на базе Mali-T880MP2. Это связано с меньшим разрешением дисплея. Однако новый смартфон опережает ближайших конкурентов.Xperia XA2 получил основную камеру с широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 23 mm с фазовым автофокусом, светосилой 2.0, оптической стабилизацией и разрешением сенсора 16 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей с апертурой f/2.4.Xperia XA2 сохранил все те же разъемы и функции, которые были у предыдущей модели - FM радио, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC, аудио разъем 3.5 мм и проводной интерфейс USB Type-C. Изменения затронули лишь беспроводных интерфейсов. Теперь они стали быстрее из-за использования модема 12/13 (загрузка до 600 Мбит/сек) и Bluetooth 5. Также разработчики оснастили устройство дактилоскопическим сканером. Он расположен на традиционном месте — по центру задней панели ниже камеры. Отметим, что у Xperia XA1 сканера отпечатков пальцев не было вообще.Гаджет представлен в четырех цветовых гаммах — черной, серебристой, розовой и синей. Эксперты отмечают, что Xperia XA2 является одним из наиболее тяжелых смартфонов современности — его вес составляет 221 грамм. Несмотря на большие габариты, он достаточно удобно лежит в руке, а металлическая рамка дает эффект прохлады. Задняя поверхность выполнена из пластика, что напоминает о средней ценовой категории устройства.Xperia XA2 появится в продаже 16 февраля. Стоимость устройства составит 349,99 долларов.