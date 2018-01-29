Майя Донцова из «Дома-2» продемонстрировала худобу на видео
Участница “Дома-2” Майя Донцова недовольна высказываниями хейтеров, возлагающих на нее вину за то, что она якобы использует фотошоп с целью придания эффекта стройности. Майя выложила на свою страницу в Instagram видео с пляжа, где демонстрирует свою худобу.
Майя Донцова сообщает, что она часто подпадала под обвинения в применении фотошопа. Люди подозревали ее в том, что фигура ее в действительности не так стройна, как на фотографиях. Участница проекта «Дом-2» надеется, что это видео убедит пользователей Инстаграм в естественности ее фигуры.
Поклонники Майи Донцовой утверждают, что хейтеры ничем не будут переубеждены, они и под постом ее видео напишут, что будто она обрабатывает видео в фотошопе.
Майя Донцова сообщает, что она часто подпадала под обвинения в применении фотошопа. Люди подозревали ее в том, что фигура ее в действительности не так стройна, как на фотографиях. Участница проекта «Дом-2» надеется, что это видео убедит пользователей Инстаграм в естественности ее фигуры.
Поклонники Майи Донцовой утверждают, что хейтеры ничем не будут переубеждены, они и под постом ее видео напишут, что будто она обрабатывает видео в фотошопе.
Автор: Дмитреняк Татьяна