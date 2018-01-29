Ученые: Механизм старения не связан с дефектами ДНК
Американские ученые на примере голых землекопов доказали, что механизм старения не связан с дефектами ДНК и представляет собой генетическую программу. Материалы исследования появились в издании Science.
Существующие теория старения делятся на два вида. Первый подразумевает наличие запрограммированного срока жизни, второй указывает на мутации и неспособность ремонтировать поврежденные клетки.
Ученые изучили уровень смертности нескольких тысяч грызунов разного возраста с учетом закона Гомпертца, указывающего на удвоение вероятности гибели через каждые 8 лет при достижении 30-летнего возраста. Оказалось, землекопы живут вне этой теории. В шесть месяцев они достигают зрелости, но уровень смертности у них сохраняется в районе 0,01%.
Генетики считают, что клетки грызунов имеют много белков-шаперонов для поддержания правильной структуры других белков и высокую активность «ремонтных» клеток, что позволяет им бороться с мутациями.
Ранее ученые нашли причину старения мозга.
Существующие теория старения делятся на два вида. Первый подразумевает наличие запрограммированного срока жизни, второй указывает на мутации и неспособность ремонтировать поврежденные клетки.
Ученые изучили уровень смертности нескольких тысяч грызунов разного возраста с учетом закона Гомпертца, указывающего на удвоение вероятности гибели через каждые 8 лет при достижении 30-летнего возраста. Оказалось, землекопы живут вне этой теории. В шесть месяцев они достигают зрелости, но уровень смертности у них сохраняется в районе 0,01%.
Генетики считают, что клетки грызунов имеют много белков-шаперонов для поддержания правильной структуры других белков и высокую активность «ремонтных» клеток, что позволяет им бороться с мутациями.
Ранее ученые нашли причину старения мозга.
Автор: Джанабилова Татьяна П