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Ученые: Кишечный паразит может маскироваться под человеческий белок
Учеными из Великобритании было установлено, что кишечный паразит, или лямблия, может маскироваться в организме под человеческий белок. Таким образом лямблии разрушают клетки кишечника.

Ученые: Кишечный паразит может маскироваться под человеческий белок


В ходе изучения выделений молекул лямблий в окружающую среду группа ученых Ливерпульского университета определила высокую степень взаимодействия белков паразита с белком человеческого организма. Анализ показал, что выделяемые лямблиями тенесцины оказывают негативное влияние на клетки разрушая их и снижая уровень «склеивания» белков. Таким образом нарушается процесс заживления ран и баланс межклеточных контактов.

В дальнейшем британские ученые в сотрудничестве с коллегами из Национального института исследований здоровья штата Нью-Йорк постараются определить механизм нейтрализации группы белков для последующей терапии и выявить опасные штаммы для здоровья человека.

Автор: Гундерин Сергей
Сегодня, 01:01
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