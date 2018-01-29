Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.85 USD 56.29
Курс валют на 30.01.2018
exclusive / Технологии / Важно

Samsung Galaxy S9 станет самым дорогим из своей серии
Samsung Galaxy S9 будет самым дорогим из своей серии смартфонов, хотя предполагается, что это будет лишь улучшенная модификация предыдущей модели. Сейчас известно о некоторых характеристиках гаджета.

Samsung Galaxy S9 станет самым дорогим из своей серии


В СМИ появилась информация о том, что Samsung Galaxy S9 будет дороже всех смартфонов этой серии. Это кажется немного нелогичным, так как по предварительной информации эта модель должна стать лишь улучшенной модификацией Galaxy S8, а вот кардинальные изменения, вроде гибкого дисплея, оставили для S10. Samsung Galaxy S8 и S8+ стоили 700 и 800 долларов соответственно. Конкретная цена ожидаемой модели неизвестна.

Ранее в интернет попало изображение коробки Samsung Galaxy S9, на которой указаны параметры гаджета. Тогда стало известно, что экран будет Super AMOLED c Quad HD+. На коробке была информация о двух диагоналях: первая диагональ с закруглённым краем – 5,8 дюймов, вторая без закруглённой части – 5,6 дюймов.

Производитель оснастит новинку 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памятью. Камера также имеет хорошие характеристики, Dual Pixel с переменной апертурой f/1.5-f/2.4. Передняя камера будет с мощностью 8 Мп. Также ожидается увидеть в новом девайсе сканер радужной оболочки глаза. В комплекте по прогнозам войдет беспроводное зарядное устройство и AKG наушники.

Автор: Страхова Дарья
Вчера, 15:24
Читайте также
В Ростовской области зарплаты возросли в среднем
Крановый завод издал календарь с эротическими
Польша призвала США распространить экономические
Росстат: Рождаемость в России упала до минимума
Минфин не видит причин для роста цен на водку и
Премьер-министр Бельгии прибыл в РФ с трехдневным
В Башкортостане повысили зарплаты муниципальным
Путин потребовал пресекать попытки отрицания
СМИ: В ЕС готовы принять ответные меры, если
Известный журналист Яков Ломко скончался в
Саакашвили заявил, что указ Порошенко о лишении
Порошенко подписал закон о допуске иностранных
Добавление комментария
Последние новости
30.01, 00:29 В КНР изобрели скоростной поезд на магнитной подушке
29.01, 23:59 Ученые: Механизм старения не связан с дефектами ДНК
29.01, 23:38 ГКУ АМПП назвало перечень улиц Москвы, с которых чаще
29.01, 23:17 Ученые назвали митохондрию самой горячей точкой в теле
29.01, 23:00 Behavior Interactive создаст игру по мотивам фильма «Мир
29.01, 22:39 Renault Sandero и Renault Logan поступили в каршеринг
29.01, 22:38 В РФ появятся отечественные смартфоны дешевле 10 тысяч
29.01, 22:19 Корпорация Microsoft создаст собственный Netflix для
29.01, 22:01 Дима Билан вспомнил о холоде во время съемок клипа «Это
29.01, 21:51 В Ростовской области зарплаты возросли в среднем на 7,4%
29.01, 21:41 Муж Анны Нетребко переживает из-за холодности жены
29.01, 21:27 Россия обладает техническими возможностями для
29.01, 21:20 Никите Джигурде придется продолжить борьбу за наследство
29.01, 21:19 Секс-роботы позволят развлекаться в любыми порноактрисами
29.01, 21:11 Крановый завод издал календарь с эротическими
29.01, 21:02 Житель Великобритании узнал о неверности своей
29.01, 21:00 Волочкову заподозрили в ненастоящих отношениях с новым
29.01, 20:48 Под Калининградом на двухлетнего мальчика упала
29.01, 20:40 В Башкирии гости избили хозяина и подожгли его квартиру
29.01, 20:25 Женщина разгуливала по улицам Надвоиц в одной простыне