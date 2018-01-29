Samsung Galaxy S9 станет самым дорогим из своей серии
Samsung Galaxy S9 будет самым дорогим из своей серии смартфонов, хотя предполагается, что это будет лишь улучшенная модификация предыдущей модели. Сейчас известно о некоторых характеристиках гаджета.
В СМИ появилась информация о том, что Samsung Galaxy S9 будет дороже всех смартфонов этой серии. Это кажется немного нелогичным, так как по предварительной информации эта модель должна стать лишь улучшенной модификацией Galaxy S8, а вот кардинальные изменения, вроде гибкого дисплея, оставили для S10. Samsung Galaxy S8 и S8+ стоили 700 и 800 долларов соответственно. Конкретная цена ожидаемой модели неизвестна.
Ранее в интернет попало изображение коробки Samsung Galaxy S9, на которой указаны параметры гаджета. Тогда стало известно, что экран будет Super AMOLED c Quad HD+. На коробке была информация о двух диагоналях: первая диагональ с закруглённым краем – 5,8 дюймов, вторая без закруглённой части – 5,6 дюймов.
Производитель оснастит новинку 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памятью. Камера также имеет хорошие характеристики, Dual Pixel с переменной апертурой f/1.5-f/2.4. Передняя камера будет с мощностью 8 Мп. Также ожидается увидеть в новом девайсе сканер радужной оболочки глаза. В комплекте по прогнозам войдет беспроводное зарядное устройство и AKG наушники.
В СМИ появилась информация о том, что Samsung Galaxy S9 будет дороже всех смартфонов этой серии. Это кажется немного нелогичным, так как по предварительной информации эта модель должна стать лишь улучшенной модификацией Galaxy S8, а вот кардинальные изменения, вроде гибкого дисплея, оставили для S10. Samsung Galaxy S8 и S8+ стоили 700 и 800 долларов соответственно. Конкретная цена ожидаемой модели неизвестна.
Ранее в интернет попало изображение коробки Samsung Galaxy S9, на которой указаны параметры гаджета. Тогда стало известно, что экран будет Super AMOLED c Quad HD+. На коробке была информация о двух диагоналях: первая диагональ с закруглённым краем – 5,8 дюймов, вторая без закруглённой части – 5,6 дюймов.
Производитель оснастит новинку 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памятью. Камера также имеет хорошие характеристики, Dual Pixel с переменной апертурой f/1.5-f/2.4. Передняя камера будет с мощностью 8 Мп. Также ожидается увидеть в новом девайсе сканер радужной оболочки глаза. В комплекте по прогнозам войдет беспроводное зарядное устройство и AKG наушники.
Автор: Страхова Дарья