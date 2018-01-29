В Башкортостане повысили зарплаты муниципальным служащим
В Башкортостане с 1 января 2018 года в 1,04 раза возросли денежные вознаграждения за труд, речь идёт о муниципальных служащих. Денежные суммы выплачиваются в рамках окладов и надбавок за классный чин к должностным окладам.
Соответствующее постановление правительства РБ разместили на WEB-сайте правовой информации. Согласно документу, суммарные доходы муниципальных служащих возрастут на 4%. При этом планируется увеличение размеров не только должностных окладов, но и надбавок к ним, выплачиваемых за классные чины. Ранее в республике на 4% были увеличены зарплаты работникам бюджетных организаций.
В постановлении республиканского кабинета министров отмечается, что при индексации денежного вознаграждения за труд оклады и надбавки к ним, включая ежемесячные и иные допвыплаты, подлежат округлению до целого рубля, причём в сторону увеличения. Ранее Башстат опубликовал данные о росте на 3% среднемесячной номинальной зарплаты в республике за 11 месяцев.
Соответствующее постановление правительства РБ разместили на WEB-сайте правовой информации. Согласно документу, суммарные доходы муниципальных служащих возрастут на 4%. При этом планируется увеличение размеров не только должностных окладов, но и надбавок к ним, выплачиваемых за классные чины. Ранее в республике на 4% были увеличены зарплаты работникам бюджетных организаций.
В постановлении республиканского кабинета министров отмечается, что при индексации денежного вознаграждения за труд оклады и надбавки к ним, включая ежемесячные и иные допвыплаты, подлежат округлению до целого рубля, причём в сторону увеличения. Ранее Башстат опубликовал данные о росте на 3% среднемесячной номинальной зарплаты в республике за 11 месяцев.
Автор: Семен Зайцев