"Устаревший" препарат поможет побороть "привыкшие" к современным антибиотикам бактерии
Ученые уже много лет ищут препарат, который поможет им побороть патогенные микроорганизмы, адаптировавшиеся даже к самым современным антибиотикам. В конце своих поисков специалисты наткнулись на средство "Октапептин" - его изобрели почти 50 лет назад.
Этот препарат через несколько лет после своего открытия ушел с рынка, так как его заполонили более современные лекарства. Проведя ряд исследований ученые обнаружили поразительные свойства этого средства - он может уничтожать бактерии, которые успешно противостояли более современным аналогам на рынке медицины.
Антибиотикорезистентность (устойчивость к препаратам) является чуть ли не самой главной проблемой современной медицины. Патогенные микроорганизмы "научились" подстраиваться под антибиотики разных типов. Это происходит путем передачи генов следующим поколениям бактерий, в которых содержатся информация о "методах атаки" препаратов.
Создатели новой методики заявили, что препарат октапептин был "забыт" еще в далеких 70-х годах прошлого века. Это стало его главным преимуществом, так как против него не сможет выстоять ни один патоген, потому что в их генах не содержится данных об этом лекарстве. Есть вероятность, что на его основе будут разрабатываться принципиально новые препараты, которые смогут бороться с бактериями еще очень много лет.
Этот препарат через несколько лет после своего открытия ушел с рынка, так как его заполонили более современные лекарства. Проведя ряд исследований ученые обнаружили поразительные свойства этого средства - он может уничтожать бактерии, которые успешно противостояли более современным аналогам на рынке медицины.
Антибиотикорезистентность (устойчивость к препаратам) является чуть ли не самой главной проблемой современной медицины. Патогенные микроорганизмы "научились" подстраиваться под антибиотики разных типов. Это происходит путем передачи генов следующим поколениям бактерий, в которых содержатся информация о "методах атаки" препаратов.
Создатели новой методики заявили, что препарат октапептин был "забыт" еще в далеких 70-х годах прошлого века. Это стало его главным преимуществом, так как против него не сможет выстоять ни один патоген, потому что в их генах не содержится данных об этом лекарстве. Есть вероятность, что на его основе будут разрабатываться принципиально новые препараты, которые смогут бороться с бактериями еще очень много лет.
Автор: Артемова Светлана