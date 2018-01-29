Microsoft выпустила внеплановый патч для отключения защиты от уязвимости Spectre
Microsoft выпустила очередной внеплановый патч для отключения защиты от самых распространенных и надоедающих пользователям уязвимостей января Spectre и Meltdown, которые опасны для всех процессоров и устройств. Инструкции по установке находятся на сайте компании.
Ведущие производители, столкнувшиеся с уязвимостью, один за другим стали выпускать корректирующие обновления, требующие перепрошивки BIOS. Такое вторжение в систему породило ряд новых проблем, остановку антивирусных программ, снижение производительности.
На прошлой неделе разработчики Intel удалили все патчи, рекомендовав пользователям дождаться проработанной системы, не отключающей платформы Haswell и Broadwell. Аналогичное заявления сделали Lenovo, HP, Dell, Red Hat.
Компания Microsoft предпочла другой вариант и опубликовала исправление KB4078130, предназначенное для ОС Windows 7, 8, 10. Патч необходим для вывода из строя защиты от Spectre.
Ведущие производители, столкнувшиеся с уязвимостью, один за другим стали выпускать корректирующие обновления, требующие перепрошивки BIOS. Такое вторжение в систему породило ряд новых проблем, остановку антивирусных программ, снижение производительности.
На прошлой неделе разработчики Intel удалили все патчи, рекомендовав пользователям дождаться проработанной системы, не отключающей платформы Haswell и Broadwell. Аналогичное заявления сделали Lenovo, HP, Dell, Red Hat.
Компания Microsoft предпочла другой вариант и опубликовала исправление KB4078130, предназначенное для ОС Windows 7, 8, 10. Патч необходим для вывода из строя защиты от Spectre.
Автор: Джанабилова Татьяна П