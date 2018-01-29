В Москве из-за анонимного звонка о взрыве эвакуируют здания Совфеда и Госдумы
В Москве 29 января из-за очередного за день анонимного звонка о взрыве эвакуируют здания Совфеда и Госдумы. Все экстренные службы приведены в готовность.
Инсайдер рассказал, что полицейские получили более 15 сообщений о готовящихся по всему городу терактах. В зоне риска оказались объекты государственной важности, расположенные на Воздвиженке и Охотном Ряду. Аноним дважды сообщал об угрозе взрыва в Госдуме.
Ранее источник рассказал о минировании нескольких департаментов.
Инсайдер рассказал, что полицейские получили более 15 сообщений о готовящихся по всему городу терактах. В зоне риска оказались объекты государственной важности, расположенные на Воздвиженке и Охотном Ряду. Аноним дважды сообщал об угрозе взрыва в Госдуме.
Ранее источник рассказал о минировании нескольких департаментов.
Автор: Джанабилова Татьяна П