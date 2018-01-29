Алексей Панин возмущен отказом властей признать брак российской гей-пары
Алексей Панин возмущен отказом властей признать брак российской гей-пары, узаконившей отношения в Копенгагене. Соответствующий пост актер разместил в микроблоге Instagram.
В коротком, но насыщенном яркой русской речью ролике, Панин выразил свое мнение о людях нетрадиционной ориентации. Актер считает, что гомосексуалисты никому не мешают и не вредят, поэтому позиция правительства России вызывает у него некое недоразумение. В стране, где половина граждан сидела, а другая пьет неуместно говорить о непонятных ценностях. Артист считает, что при раздаче названий не то государство стало Гондурасом.
За несколько минут ролик набрал около 5000 просмотров. Комментарии к посту, к сожалению, закрыты.
Ранее власти РФ заявили о намерении лишить гражданства поженившуюся пару.
В коротком, но насыщенном яркой русской речью ролике, Панин выразил свое мнение о людях нетрадиционной ориентации. Актер считает, что гомосексуалисты никому не мешают и не вредят, поэтому позиция правительства России вызывает у него некое недоразумение. В стране, где половина граждан сидела, а другая пьет неуместно говорить о непонятных ценностях. Артист считает, что при раздаче названий не то государство стало Гондурасом.
За несколько минут ролик набрал около 5000 просмотров. Комментарии к посту, к сожалению, закрыты.
Ранее власти РФ заявили о намерении лишить гражданства поженившуюся пару.
Автор: Джанабилова Татьяна П