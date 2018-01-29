Николай Караченцов прошел четвертый курс химиотерапии
По информации сына известного актера Николая Караченцова, его отец прошёл очередной курс химиотерапии, в настоящее время артист отдыхает на своей даче. Врачи подведут итоги предварительного лечения и выберут дальнейшую тактику.
Консилиум врачей планирует собраться на следующей неделе. Андрей Караченцов, сын советского и российского актера, сообщил об этом в массмедиа. «После четвертой химиотерапии послабее, но держится более или менее», – сообщил сын артиста. Популярный актёр, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование, нуждается в дальнейшем лечении.
Специалисты в ходе консилиума определят комплекс дальнейших лечебных процедур, добавил Андрей Караченцов. Ранее, 4 октября, супруга известного артиста Людмила Поргина сообщила, что у её супруга врачи обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в лёгком.
Консилиум врачей планирует собраться на следующей неделе. Андрей Караченцов, сын советского и российского актера, сообщил об этом в массмедиа. «После четвертой химиотерапии послабее, но держится более или менее», – сообщил сын артиста. Популярный актёр, у которого ранее диагностировали злокачественное новообразование, нуждается в дальнейшем лечении.
Специалисты в ходе консилиума определят комплекс дальнейших лечебных процедур, добавил Андрей Караченцов. Ранее, 4 октября, супруга известного артиста Людмила Поргина сообщила, что у её супруга врачи обнаружили неоперабельную злокачественную опухоль в лёгком.
Автор: Семен Зайцев